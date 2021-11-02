أعلن جهاز قطر للسياحة عن إطلاق الحملة الترويجية الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في دولة قطر، تحت عنوان "عيش عالم استثنائي"، ق في 17 دولة حول العالم، وتمثل أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها قطر.

وأوضح بيان صادر عن جهاز قطر للسياحة أن الحملة الترويجية الجديدة تنطلق من بطولة 9 شخصيات كرتونية تم تصميمها وتنفيذها بتقنية الجرافيك.

وقد شهدت ميادين وشوارع المدن والعواصم الكبرى حول العالم في المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وروسيا، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، انطلاق حملة "عيش عالم استثنائي .

وقال أكبر الباكر، رئيس جهاز قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعدّ هذه الحملة الترويجية بمثابة واحدة من الأدوات التي ستمكن من تحقيق أهداف قطاع السياحة، فضلاً عن تعزيز الوعي بدولة قطر بوصفها وجهة سياحية، والترويج لإمكانياتها وصولاً إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما بعدها".

وأوضح الباكر:"نحن ملتزمون بجذب ما يصل إلى 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز دور السياحة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 10% بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية".

وتشهد رزنامة فعاليات قطر العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الاستثنائية، منها بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وسباق فورمولا 1 - الجائزة الكبرى، وعرض باليه بحيرة البجع، ومهرجان قطر للمناطيد، والبطولة الآسيوية المؤهلة لتصفيات كأس العالم للكريكيت 2021، وغيرها من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية