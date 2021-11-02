أطلق البنك المركزي الأردني مبادرة الادخار الوطنية تحت شعار "ادخر.. لتزدهر"، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرسمية، والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ، الذي رعى حفل اطلاق المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بشكل عام، وثقافة الادخار خصوصا لدى كافة الأفراد من مختلف الفئات العمرية والتشجيع على الادخار لما شأنه تعزيز المنعة المالية للأفراد وتمكينهم من التخطيط المالي السليم لمستقبل آمن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن فريز قوله إن البنك المركزي، عمل وبالتعاون مع شركاء المبادرة الرئيسيين على إعداد خطة عمل تفصيلية لتوحيد وتأطير الجهود المبذولة تحت مظلة واحدة، بحيث تضم مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس وتعزيز وتطوير ثقافة الادخار.

ويأتي إطلاق المبادرة التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للادخار، استكمالاً لسعي البنك المستمر نحو تحسين حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية بتعزيز الشمول المالي في المملكة عن طريق توسيع وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية المختلفة بما في ذلك خدمات الدفع والتحويل والادخار والائتمان والتأمين.

وتستهدف المبادرة جميع الأفراد في المملكة بالعموم والفئات التالية على وجه الخصوص، ذوي الدخل المحدود، والشباب من 15 إلى 24 عاما، والنساء، وطلاب المدارس من خلال عقد العديد من الحملات التوعوية للمواطنين لرفع الوعي بأهمية الادخار، والتخطيط المالي السليم والأساليب السليمة للإنفاق بما يتناسب مع الدخل.