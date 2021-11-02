ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم التعهد بها في البلاد تضاعفت أكثر من 5 الاف مرة خلال 60 عاما، مما ساعد في لعب دور الركيزة الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا حاليا.

وفي عام 1962، أبلغت شركة محلية لصناعة السيارات عن تلقيها استثمارات أجنبية بقيمة 3 ملايين دولار، وهي الأولى من نوعها للبلاد، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك العام 4 ملايين دولار، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ثم ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير لتصل إلى 75ر20 مليار دولار في العام الماضي، وبلغ الرقم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2ر18 مليار دولار، حسبما ذكرت الوزارة، التي أصدرت البيانات بمناسبة يوم الشركات الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي تمثل حاليا 4ر19% من إجمالي صادرات البلاد، أو 4ر117 مليار دولار، و5% من إجمالي العمالة، أو 740 ألف عامل.