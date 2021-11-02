بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع المهندس ماجد العنزي، رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء بالهيئة السعودية للفضاء، سبل دعم التعاون المشترك، في إطار رؤية المنظمة التي تولي أهمية كبيرة لدعم جهود دول العالم الإسلامي وتشجيعها على الاستثمار في علوم الفضاء وتطبيقاتها، باعتبارها علوم المستقبل.

وذكر بيان للايسيسكو اليوم أن اللقاء جرى على هامش أعمال منتدى الايسيسكو العالمي لعلوم الفضاء، واستعرض العنزي إنجازات الهيئة السعودية في مجال الفضاء، تطبيقا لرؤية السعودية 2030، التي تبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتولي اهتماما كبيرا للاستثمار في الفضاء وعلومه وتطبيقاته، باعتباره قطاعا محوريا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن المدير العام للإيسيسكو ثمن هذه الرؤية الرائدة للسعودية، مؤكدا أن المنظمة على أتم الاستعداد للتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للفضاء، في إطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاتها.

وأكد أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل المشترك بين دول العالم الإسلامي في مجال الفضاء، والانفتاح على الدول الأخرى، التي قطعت أشواطا في هذا المجال، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والمساهمة في تحسين حياة الناس، بما توفره علوم الفضاء وتطبيقاتها من إمكانات هائلة تزيد من قدرة الإنسان على التعامل مع الأزمات والكوارث التي يشهدها العالم، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.