تجوب طبيبة الأسنان روزلين كيلوم أنحاء الولايات المتحدة لمعالجة آلاف الأشخاص غير القادرين على تكبّد نفقات العناية بأسنانهم، إذ لم تعد هذه الحاجة الصحية والجمالية أولوية لكثيرين يعانون مشكلات مالية في أقوى اقتصاد عالمي.

وتقول هذه المديرة لـ"ميشن أوف ميرسي" ("مهمة الرحمة")، وهي مؤسسة خيرية مسيحية تقدم خدمات طبية مجانية ورعاية بالأسنان للأميركيين المحرومين في ولايات عدة، لوكالة فرانس برس "هم يختارون بين العناية بأسنانهم ودفع فواتير السكن أو الطعام أو التنقلات".

وكانت خطة الإنفاق الاجتماعي الشاملة التي وضعها الرئيس جو بايدن وأُطلق عليها اسم "بيلد باك بِتر" ("إعادة البناء بشكل أفضل")، تتضمن في الأصل سداد تكاليف رعاية الأسنان للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية العام الذي يستهدف كبار السن والمعوقين.

لكن في ظل المقاومة من المعارضة الجمهورية وبعض أعضاء الكونغرس من حزبه الديموقراطي، سُحب الاقتراح من بنود الخطة، وخُفض المبلغ إلى 1750 مليار دولار.

وقد عارضت رابطة أطباء الأسنان الأميركيين (إيه دي إيه) النافذة في البلاد، أيضا تمديد السداد ، معتبرة أن الإجراء يجب أن يطاول فقط الأشخاص الأكثر فقرا.

ولا تُعد رعاية الأسنان جزءا من التغطية الصحية العامة في الولايات المتحدة وقد تم استبعادها من خطة الرعاية الطبية (ميديكير) عند إنشاء هذا البرنامج العام في عام 1965.

وقال العضو التقدمي في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز أخيراً إن "إبقاء الأسنان في فمك مع تقدمك في السن لا ينبغي أن يكون رفاهية في هذا البلد".

مع ذلك، هذه الحال بالنسبة لأميركيين كثر.

ولا تملك ماريا هيرنانديز، وهي مساعدة صحية منزلية تبلغ 53 عاما في واشنطن، أي بوليصة تأمين على الأسنان ولا يمكنها دفع تكاليف الرعاية بنفسها.

وهي سعت للحصول على العلاج في عيادة تديرها منظمة "بريد فور ذي سيتي" التي توفر الغذاء والرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة في العاصمة الأميركية.

وتشير ماريا هيرنانديز إلى أن صديقة لها لم يكن لديها أيضا أي تغطية للأسنان ولم تكن تعرف الجمعية، كانت تعاني من ألم شديد في أحد أسنانها لدرجة أنها حاولت خلعه بنفسها.