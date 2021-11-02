أظهرت بيانات نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا اليوم الثلاثاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تشرين أول/أكتوبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر1% على أساس سنوي في تشرين أول/أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في أيلول/سبتمبر وآب/أغسطس. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1ر1% .

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر0% في تشرين أول/أكتوبر، بعد أن ظلت دون تغيير في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1ر0% .

وارتفعت أسعار زيت التدفئة والغاز والوقود في تشرين أول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، فقد ارتفع بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في تشرين أول/أكتوبر، وبنسبة 2ر0% عن الشهر السابق.