تنطلق بمدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر، منتصف شهر تشرين ثان / نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي ينظمه بيت الشعر بالمدينة التاريخية، بمشاركة 40 شاعرا يصدحون بقصائدهم خلال أمسيات المهرجان على مدار أربعة أيام.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهرجان يقام بشراكة مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، برئاسة عبد الله العويس ، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة.

ولفت القباحي إلى أن المهرجان سيشهد حفلا لتوقيع ستة دواوين شعرية من إصدارات بيت الشعر بالأقصر خلال العام الجاري ، ومعرض تشكيلي تحت عنوان " خيوط الظل " ويشارك فيه 20 من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

وأشار إلى تنظيم فقرات فنية وفلكلورية، وبرنامج سياحي للمشاركين، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح طريق الكباش الفرعوني، الذي يُطل عليه مبني بيت الشعر في الأقصر.