أبلغت جريدة دايلي ستار، أقدم صحيفة لبنانية ناطقة باللغة الإنكليزية، موظفيها تسريحهم من عملهم، وفق ما قال موظفون لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في خطوة تأتي بعد سنوات من تدهور في قطاع الصحافة فاقمته الأزمة الاقتصادية.

وتلقى موظفون في الصحيفة رسالة عبر البريد الإلكتروني من رئاسة التحرير، تبلغهم باتخاذ قرار بتسريح جميع العاملين اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وسبق للصحيفة، أن علّقت نسختها الورقية في شباط/فبراير 2020 نتيجة تحديات مالية وتراجع عائدات الإعلانات. وأفاد موظفون حينها عن عدم تلقيهم لرواتبهم منذ أشهر.

واستمرت الصحيفة منذ ذاك الحين في الصدور عبر موقعها الإلكتروني. إلا أنه منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر، توقف عملية تحديث الموقع ونشر الأخبار عليه.