نشرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية تصريحات أجرتها مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، قبل مواجهة برايتون يوم السبت الماضي عندما حقق الفريقان التعادل هدفين لكل منهما.

وقال صلاح :" من المهم حقا بالنسبة لي أن يقول الناس إنني أحد أعظم الهدافين في تاريخ النادي وأريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، لهذا السبب تلعب كرة القدم، لذلك آمل أن أتمكن من القيام بذلك، وهو كان أحد أهدافي عندما جئت إلى هنا لأول مرة، لا يمكنني القول إنني لا أهتم بذلك، فأنا مهتم بالطبع. "

وأضاف : "أحاول دائمًا النظر إلى الأشياء التي تساعدني على العمل بجد لمحاولة تحقيق أهداف أكبر وأتطلع أيضًا إلى الأشياء الأصغر فقط لأظل مركزًا، هذه الأشياء تحفزني حقًا."

ورأت الصحيفة أن دوافع صلاح وتصميمه هو ما دفع الكثيرين، وعلى رأسهم المدير الفني يورجن كلوب، إلى تصنيف صلاح كأفضل لاعب في العالم.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن ترشيحه الأول لجائزة الكرة الذهبية لن يكلل بالنجاح نظرًا لعدم تحقيق ليفربول نجاحًا جماعيًا في عام 2021 ، لكن يمكن القول إن مهاجم الريدز هو الأفضل على هذا الكوكب في الوقت الحالي.

وسجل محمد صلاح 15 هدفًا وصنع 6 أهداف في 13 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.