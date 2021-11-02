كشف مصدر في صناعة الطائرات الروسية، اليوم /الثلاثاء/ عن أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "كش ملك" ستعرض لأول مرة في معرض دبي للطيران 2021، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري .

وقال المصدر ،وفق موقع سبوتنيك الروسي ، إن "كش ملك" جذبت اهتمامًا كبيرًا في الخارج، ويعتبر معرض دبي للطيران منصة ممتازة لتقديم الطائرة أمام مجموعة واسعة من الشركاء المحتملين، ومن المقرر إجراء عرض تقديمي مغلق للوفود المشاركة في المعرض، إلى جانب تقديم مفتوح أيضا للزوار ووسائل الإعلام"، مشيرا إلى أنه تم عرض المقاتلة لأول مرة في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس-2021"، وهي من إنتاج شركة "روستيخ".

وصرح المدير التنفيذي للشركة، سييرجي تشيميزوف، في وقت سابق، بأن المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة "تشيك ميت" ستكون قادرة على العمل في 2026-2027 ، لافتا إلى أن تكلفة "تشيك ميت" ستكون بين 25 و30 مليون دولار، منوها إلى أنه سيتم تزويد المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة بصواريخ موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى قنابل جوية.

يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" يبلغ 7400 كج، وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".