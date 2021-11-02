قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 100 من قادة العالم سيوقعون على اتفاق تاريخي لحماية واستعادة غابات الأرض.

وفي اليوم الثاني من قمة تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو اليوم الثلاثاء، سيلتزم القادة الذين تغطي بلادهم 85% من غابات العالم بوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه التعهدات تأتي مدعومة بـ 75ر8 مليار جنيه استرليني من التمويل العام بجانب 3ر5 مليار جنيه استرليني أخرى من الاستثمارات الخاصة .

ورحب نشطاء وخبراء بهذا الالتزام، الذي سيعلن عنه رسميا في مناسبة يعقدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسيتم خلالها الاعتراف بدور السكان الأصليين في حماية الغابات.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن هناك حاجة إلى الوفاء بالالتزامات، ويجب حماية الغابات القائمة، فضلا عن التركيز على إصلاح الغابات المتدهورة.

وأيد جونسون هذه الخطوة، قائلا إنها ستدعم هدف مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 5ر1 درجة مئوية من خلال امتصاص انبعاثات الكربون من قبل الغابات.