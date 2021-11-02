دفعت العواصف والرياح القوية السلطات الإيطالية إلى تفعيل ما يسمى بنظام "موسى" للحماية من الفيضانات في مدينة فينيسيا، بحسب ما ورد في تغريدة للعمدة، لويجي بروجنارو.

وجاء في تقرير حالة المجتمع الصادر اليوم الثلاثاء، أن السلطات تتوقع حدوث فيضانات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وأن منسوب المياه قد يرتفع إلى 35ر1 متر بحلول مساء يوم غد الأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هبوب المزيد من العواصف يومي الأربعاء والخميس.

كما يهدف نظام "موسى" للحماية من الفيضانات، إلى حماية فينيسيا من العواصف، حيث يتكون من 78 حاجزا يمكن لسلطات المدينة رفعها عند ثلاثة مداخل، ويعمل منذ عام .2020

ويشار إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، يعد مثيرا للجدل، حيث أدى الفساد والبيروقراطية، بالاضافة إلى المصلحة الذاتية السياسية والاقتصادية، إلى تأخير بنائه لفترة طويلة.