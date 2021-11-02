أعلنت كندا اعتزامها الالتزام بالتوقف عن تصدير الفحم بحلول عام .2030

جاء ذلك في مستهل مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26 ) المنعقد بمدينة جلاسكو الاسكتلندية

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تهدف من هذه الخطوة في المقام الأول إلى دعم الدول النامية من أجل أن " تتحول إلى بدائل وقود نظيفة بأسرع ما يمكن".

وأضاف المكتب أن أوتاوا ستوفر ما يعادل 700 مليون يورو للمساعدات الدولية الخاصة بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة.

كانت حكومة ترودو أعلنت أن كندا ستتخلى عن استخراج الكهرباء من الفحم بالكامل اعتبارا من عام .2030