وافقت شركة المشروبات الأمريكية كوكاكولا على شراء الحصة المتبقية التي لا تمتلكها من أسهم شركة بودي أرمور مقابل 6ر5 مليار دولار نقدا لتنفرد كوكاكولا بملكية شركة إنتاج المشروبات الرياضية، بما يعزز قدرتها على منافسة جاتوريد أكبر شركة مشروبات رياضية في السوق حاليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كوكاكولا تمتلك حاليا 15% من أسهم بودي أرمور، ووافقت عل شراء باقي أسهم الأخيرة من مستثمرين مثل مايك ريبول الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وذكرت كوكاكولا أن ريبول وفريق إدارته سيستمرون في مناصبهم والعمل مع كوكاكولا في قطاعات المشروبات المختلفة.

يذكر أن مبيعات بودي أرمور ترتفع بسرعة بعد إنتاج المشروب في .2011 ويحظى هذا المنتج بالدعم والقوة التسويقية لرياضيين محترفين ومنهم مايك تروت لاعب البيسبول وجيمس هاردن لاعب كرة السلة وداستن جونسون لاعب الجولف.

كانت كوكاكولا قد أعلنت يوم 24 شباط/فبراير الماضي اعتزامها تفعيل بند الاستحواذ على باقي أسهم بودي أرمور وأن الصفقة تخضع لمراجعة السلطات التنظيمية قبل الموافقة عليها.

كانت كوكاكولا الموجود مقرها في مدينة أتلانتا الأمريكية قد أصبحت في 2018 ثاني أكبر مساهم في بودي أرمور بعد ريبول.