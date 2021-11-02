لن يسمح بعد الآن لأعضاء البرلمان الأوغندي غير الملقحين ضد مرض كوفيد 19- بدخول البرلمان. صرح بذلك متحدث لوكالة الأنباء الألمانية

وقال المتحدث كريس أبوتي إنه تم اتخاذ هذا القرار لحثهم - وكذلك السكان- على تلقي اللقاح ، وهو أحد متطلبات إعادة فتح الاقتصاد.

وبحسب أبوتي ، هناك80 في المئة من أعضاء البرلمان الأوغندي البالغ عددهم 555 عضوا تم تطعيمهم ضد كوفيد .19- ولن يسمح للذين لم يتلقوا اللقاح بدخول مبنى البرلمان ، لكن لن يتعرضوا لأي إجراءات عقابية أخرى.

وقال أبوتي "إنها سياسة مؤقتة".

وبحسب وزارة الصحة توفي ثلاثة آلاف شخص بسبب كوفيد19- وأنه تم تسجيل 126 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. لكن يشتبه في أن عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك بكثير.

كما أعلنت وزارة الصحة أن قرابة 2ر3 مليون شخص تم تلقيحهم. ويبلغ تعداد سكان أوغندا حوالي 45 مليون نسمة.