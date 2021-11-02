قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس الأمريكية للأدوية ستانلي إريك إن لقاح الشركة ضد فيروس كورونا (كوفيد19-) يمكن أن يكون خيارا معززا جيدا للأشخاص الذين تلقوا جرعات لقاح أخرى، حيث تتطلع شركة الأدوية إلى زيادة الإنتاج والحصول على الموافقات لاستخدام اللقاح في جميع أنحاء العالم.

وقال إريك في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج "لقاحنا مثالي للتعزيز".

قال إريك إن الشركة ومقرها مدينة جايثرسبيرج بولاية ميريلاند قد حلت مشكلات التصنيع التي أرجأت لقاحها هذا العام، وتتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 150 مليون جرعة شهريا مع شريكها "سيروم انستيتيوت اوف انديا" (المعهد الهندي للأمصال) بحلول كانون أول/ديسمبر.

وأضاف إريك إنه يتوقع تزايد حالات الإصابة بكوفيد19- بدون جرعات معززة وأن لقاح شركته يمكن أن يكون خيارا تكميليا جيدا للأشخاص الذين تلقوا لقاحات أخرى.