توفي عن عمر يناهز المئة الأميركي آرون ت. بيك الذي يُعتبَر مبتكر العلاج الإدراكي، وهو نهج تم تطويره منذ ستينات القرن العشرين وأحدث ثورة في الطب النفسي.

وفارق بيك الحياة في منزله بفيلادلفيا في شمال شرق الولايات المتحدة، على ما أوضحت ابنته جوديث، وهي رئيسة "معهد بيك" الذي درب آلاف المتخصصين في العلاج الإدراكي.

وذكّرت في بيان بأن والدها "كرّس حياته لتطوير العلاجات واختبارها لتحسين حياة عدد لا يحصى من الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل صحية"، مبرزةً أنه "غيّر حقاً مجال الصحة النفسية".

وأسس الراحل مع ابنته العام 1994 "معهد بيك" الذي وفّر مذّاك التدريب على هذه التقنية لأكثر من 25 ألف متخصص في الطب النفسي من 130 دولة.

وأظهرت أكثر من ألفَي دراسة فاعلية العلاجات الإدراكية والسلوكية، وفقًا لهذا المعهد.