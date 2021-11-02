اقتربت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة من التوصل إلى اتفاق لزيادة حصتها في أكبر مزرعة بحرية في العالم لطاقة الرياح في بحر الشمال، حسبما قالت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن شركة الطاقة الإيطالية ستشتري حصة في قسم مزرعة رياح "دوجر بنك" التي تطورها شركتا "اس اس اي" و"ايكوينور ايه اس ايه".

وقسمت شركتا "اس اس اي" و"ايكوينور ايه اس ايه" مرزعة الرياح التي تنتج 6ر3 جيجاوات إلى ثلاثة أقسام متساوية. ووافقت إيني بالفعل على دفع 405 ملايين جنيه استرليني (553 مليون دولار) مقابل حصة 20% في القسمين الأول والثاني.

ومن المتوقع أن تبيع كل شركة نحو 10% من المرحلة النهائية من المشروع، لتمنح إيني نحو 20% من ملكية المشروع بالكامل قبالة السواحل البريطانية.

ورفض ممثلون لشركات إيني و "اس اس اي" و"ايكوينور ايه اس ايه" التعليق.

وعند انتهاء مشروع "دوجر بنك" في عام 2026، سيوفر المشروع الكهرباء لنحو 6 ملايين منزل بريطاني.