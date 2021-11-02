تعتزم سنغافورة البدء في تطبيق رفع سن التقاعد العام المقبل، حيث تسعى الدولة المدينة إلى مواجهة تحديات القوى العاملة المتعلقة بشيخوخة السكان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير القوى العاملة، تان سي لينج، قال أمام البرلمان أمس الاثنين، في بداية النقاش الخاص بمشروع قانون لتطبيق التغييرات، إنه سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 62 عاما اعتبارا من الأول من تموز/يوليو .2022

وسيتعين على أصحاب العمل عرض إعادة توظيف المتقاعدين حتى سن 68 عاما، في نفس مكان العمل، مقابل 67 عاما حاليا.

وأشارت الحكومة منذ فترة طويلة إلى رغبتها في السماح للمواطنين بالعمل لفترة أطول، حيث أعلن رئيس الوزراء لي هسين لونج عن خطط لرفع حدود السن في عام .2019

كما حددت سنغافورة خططا لزيادة حدود السن مجددا بحلول عام 2030 لدعم من يرغبون في العمل لفترة أطول، وتحسين أوضاعهم المالية عند التقاعد.

وقال تان اليوم الثلاثاء إن توقيت التعديلات المستقبلية سيعتمد على الظروف الاقتصادية آنذاك.