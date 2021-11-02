مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغت أعمارهم 60 عاما يتطلب شرطين أساسيين .

وأوضحت المصادر: الأول: التئام مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان بصفته رئيس مجلس الادارة، والثاني: موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء.

وردا على سؤال حول قانونية اتخاذ الوزير قراراً منفردا بسحب قرار حظر التجديد وإلغاء أو تخفيض الرسوم البالغة 2000 دينار بعد أن قام بسحب صلاحيات المدير العام، أجابت المصادر ان صلاحية سحب قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة او إلغاء قرار الرسوم أو تخفيضها من صلاحية مجلس الإدارة فقط وليس الوزير منفردا .

هذا، وكانت إدارة الفتوى والتشريع قد خلصت إلى أن قرار مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى القاضي بحظر التجديد لهذه الفئة صدر من غير صاحب اختصاص وان القرار 520 لسنة 2020 الذي استند إليه أحمد الموسى لا وجود له ولا يجوز الاستناد إليه لأنه قد ألغي من قبل، وبارك مجلس الوزراء رأي " الفتوى".

وتردد أيضا أن أحمد الموسى اصدر قرار حظر التجديد لهذه الفئة بناء على تفويض من مجلس الإدارة.