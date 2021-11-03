محمد القطان: نعد العملاء بالمزيد من الابتكارات خلال المرحلة القادمة لجعل بنك الخليج بنك المستقبل

أعلن بنك الخليج عن حصوله على جائزة «أفضل ابتكار في تجربة العميل»، وذلك في حفل جوائز Future Enterprise Awards 2021، الذي انعقد في الأسبوع الأخير من معرض جيتكس العالمي لعام 2021.

وقد أتت هذه الجائزة تقديرا لمجهود البنك خلال الفترة الماضية وتحسينه المتواصل لتجربة العميل، في مختلف مراحل التواصل والمعاملات المصرفية، عبر مختلف القنوات.

فقد أعلن بنك الخليج مؤخرا عن إطلاق ميزة فتح الحسابات المصرفية في دقيقة، عبر الموقع أو التطبيق الإلكترونيين، وهي واحدة من مميزاته الجديدة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها لتكريس مكانته نحو الريادة في الكويت كبنك المستقبل.

ويمثل إطلاق هذه الخدمة بداية حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، حيث أصبح فتح الحساب في بنك الخليج الأسهل والأسرع في الكويت.

وتنطبق هذه الميزة على جميع أنواع الحسابات المصرفية في بنك الخليج، وتتوافر لجميع العملاء من مختلف الشرائح، سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويسعى بنك الخليج لتوفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة وآمنة، مقارنة بتجربة البنك التقليدية التي تعتمد على زيارة العملاء للفروع.

هذه المبادرة الجديدة هي بداية الطريق لبرنامج التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة التي تشكل جزءا من استراتيجية البنك الهادفة لمساعدة العملاء على التحكم بسهولة بتنفيذ جميع الأعمال المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، ومن أي مكان كانوا فيه.

كما عمل بنك الخليج أيضا على رفع مستوى رضا العملاء، وحسن الكثير من الأنظمة التي يستخدمها حتى يحصل العملاء على تجربة مصرفية خاصة. فقد أصبح بالإمكان اقتراح منتجات وخدمات للعملاء بناء على ملفاتهم الشخصية وما يفضلونه. وعمل البنك أيضا على تحسين التجربة المصرفية لعملائه الذين يسكنون خارج الكويت، عبر الوسائل والأدوات المختلفة المتاحة لهم.

قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: أسعدنا هذا التقدير لعملنا ومجهودنا المتواصل لتحسين تجربة العملاء.

نحرص دائما في بنك الخليج على تقديم تجربة مصرفية لا تضاهى للعملاء، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة في الخدمة وإتاحة المعاملات عبر مختلف الوسائل الرقمية لتسهيل حياة عملائنا والاستجابة لاحتياجاتهم. ونعد العملاء بالمزيد من الابتكارات خلال المرحلة القادمة لجعل بنك الخليج بنك المستقبل.

وتعتمد استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 على التحول الرقمي، وتهدف إلى تكريس المكانة الريادية لبنك الخليج في الكويت كبنك المستقبل.

بعد نجاح البنك في تحقيق أهدافه التشغيلية على عدة مستويات، وخلق قيمة متزايدة للمساهمين، بدأت الإدارة بإرساء الاستراتيجية الجديدة، وذلك عن طريق توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار لتسهيل حياة العملاء وتحقيق النمو المستدام.

وتعمل الاستراتيجية الجديدة على تقديم خدمة مصرفية غير مسبوقة للعملاء في الكويت، اعتمادا على عمليات التحول الرقمي التي بدأ البنك بتطبيقها بالفعل، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، أو مستوى الأنظمة الداخلية التي يستخدمها في البنك.

وإحدى أهم ركائز هذه الاستراتيجية الاستثمار في الحلول التكنولوجية الشاملة، وهو ما سيكون ملموسا لدى كل المتعاملين مع بنك الخليج.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.