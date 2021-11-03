بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم إنها ترى شخصية «زهرة» التي قدمتها أخيرا في مسلسل «صالون زهرة» تشبهها كثيرا، فهي أخرجت جزءا كبيرا من شخصيتها في العمل، وأكدت أنها وفريق المسلسل كانوا يتوقعون نجاحه ولكن ليس إلى هذه الدرجة، كما أضافت أن كلا من «نص يوم» و«2020» و«خمسة ونص» من المسلسلات القريبة الى قلبها.



واعترفت نجيم لمتابعينها في حسابها الرسمي على انستغرام بأن ابنتها لديها موهبة التقليد، حتى انها عرضت عليها مشاركتها في مسلسل «صالون زهرة» لكنها تخجل كثيرا، لافتة الى انها تذكرها بنفسها في بداية مشوارها الفني، حيث كان لديها شعور قوي بالخجل في أول مشهد تمثيلي لها أمام الكاميرا، لكنها نجحت في أن تتخطى هذا الشعور فيما بعد، ملمحة الى أنها لا تمانع دخول أي من أبنائها مجال التمثيل وستترك لهم حرية الاختيار، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث عن العمل المناسب لها ليقدمها للساحة المصرية، خاصة انها تبحث عن التجدد ولا تحب التكرار أبدا.