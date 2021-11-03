أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن حصولها على المركز الأول في الكويت كشركة رائدة في مجال علاقات المستثمرين، إضافة إلى تمركزها ضمن أفضل خمس شركات في الشرق الأوسط في علاقات المستثمرين، وذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، الذي عقد في 25 أكتوبر 2021.

كما تمت تسمية الرئيس التنفيذي لـ stc، م.مزيد الحربي ضمن قائمة أفضل 5 رؤساء تنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط من جميع القطاعات، في علاقات المستثمرين لعام 2021.

من جهة أخرى، حصد وسيم محمد الحايك، مدير عام علاقات المستثمرين وعمليات الاندماج والاستحواذ على المركز الأول كأفضل مسؤول في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2021، بالإضافة إلى حصول stc على المركز الثاني في الشرق الأوسط كأفضل تقرير سنوي رقمي للشركات المتوسطة عن عام 2021.

وفي هذا الصدد، ومع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم بعد أزمة كوفيد-19، والتي جعلت المنصات الرقمية محور التواصل بين المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات الرائدة والمستثمرين حول العالم، تمكنت الجمعية هذا العام من تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية عن طريق إقامة المؤتمر السنوي في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلي الشركات الرائدة المساهمة والمدرجة في الأسواق المالية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط من جميع القطاعات كالبنوك والنفط والاتصالات والعقار وغيرها.

هذا وقد تسلم وسيم الحايك رئيس إدارة علاقات المستثمرين وعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة الاتصالات الكويتية (stc) الجائزتين عن مركز الشركة الأول كرائدة في مجال علاقات المستثمرين وجائزة أفضل مسؤول في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2021.



يعتبر المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أكبر فعالية تقوم بتغطية أفضل الممارسات والمعايير المهنية التي تخص علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، بالإضافة الى توضيح أهمية الالتزام بالشفافية وتطبيق حوكمة الشركات في مهام علاقات المستثمرين للشركات المدرجة.

يكرم هذا الحدث كلا من الشركات الرائدة، المتخصصين بعلاقات المستثمرين، الرؤساء التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين للقطاع المالي، والذين أظهروا بدورهم التفاني في تطبيق أعلى المعايير الاحترافية في مجال علاقات المستثمرين. وفي هذه المناسبة، تفخر stc بالتنويه على المنهجية التي اعتمدتها الجمعية لتصنيف تلك الشركات وإداراتهم القائمة على علاقات المستثمرين ورؤسائهم التنفيذيين والمتخصصين بمجال علاقات المستثمرين، حيث ارتكزت على اتخاذ تصويت كل من المحللين الماليين ومديري المحافظ والصناديق المالية العالمية.

من حيث تصنيف الرؤساء التنفيذيين، اشتمل استبيان التصويت على أبرز الخصائص الأساسية التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين بالإدارة التنفيذية لتلك الشركات والتي تضمنت، على سبيل المثال لا الحصر، الريادة والتواصل والشفافية إلى جانب غيرها من السمات الريادية المتعارف عليها.

وأما من جهة تصنيف الإدارات القائمة على تنظيم علاقات المستثمرين، فقد اشتمل التصويت على عدة محاور، من أهمها جودة الخدمات والمعرفة ومدى الاستجابة والمصداقية في التواصل مع المستثمرين، بالإضافة إلى المواظبة على تقديم المعلومات المالية بشفافية وبشكل مفصل وفي الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (stc) م.مزيد الحربي: «انطلاقا من ريادتها في قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة في الشرق الأوسط، تحرص stc على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في جميع المهام المتعلقة بأعمال الشركة لدعم موظفيها في تحقيق المستوى الأمثل في النشاطات التشغيلية.

وبهدف تحقيق استراتيجية الشركة لعام 2021 والتي تم تحديثها لتواكب آخر المستجدات في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تركز على بناء شراكات استراتيجية في قطاع الاتصالات، لم تقتصر stc على تطبيق أفضل المعايير المهنية للقطاع وحسب، بل حرصت على اتباع أعلى مستوى من الشفافية مع المستثمرين الحاليين والمحتملين بالإضافة إلى تطبيق قوانين حوكمة الشركات في جميع نشاطات الشركة.