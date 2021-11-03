أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إتاحة خصومات مذهلة تصل إلى 20% للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز عند السفر إلى وجهات مختارة، لفترة محدودة تصل إلى 8 أيام - حتى 8 نوفمبر الجاري. ويمكن للمسافرين الاستفادة من عروض العطلات الشتوية والاستمتاع بزيارة الجبال المكسوة بالثلوج أو السفر لقضاء أمسيات هادئة ودافئة مع عائلاتهم وأحبائهم. كما سيحصل المسافرون على 1500 كيومايلز مكافأة عند الانضمام إلى نادي الامتياز التابع الخطوط الجوية القطرية.



وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تبلغ حاليا أكثر من 140 وجهة، وإضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات العالمية الرئيسية، لتتيح بذلك أمام المسافرين خيارات سفر لا تضاهى. وسيتمكن المسافرون من الاستمتاع بالخدمات الاستثنائية الحائزة جوائز عالمية، وحجز التذاكر مع المرونة المضمونة على كل من درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للسفر إلى شبكة واسعة من الوجهات في مختلف أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميركتين. وقال ديرسينيش أريسانديران، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان في الخطوط الجوية القطرية: نتطلع إلى أن يستفيد مسافرونا من عروضنا الرائعة لقضاء العطلات الشتوية، وينطلقوا في تجربة سفر جديدة. وفي الوقت الذي تفتح فيه الدول أبوابها لاستقبال الزوار، فإنه من الجلي أن قطاع السفر الدولي يمر بمرحلة قوية من التعافي. كما أن إعلان الحكومية الأسترالية بشأن تخفيف القيود المفروضة على السفر خلال عطلة الشتاء قد أدى إلى زيادة الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم. وهذا العرض سار على تذاكر الخطوط الجوية القطرية التي تم حجزها إلى وجهات مختارة بحلول 8 نوفمبر 2021، للسفر من الآن حتى 31 مارس 2022. للاستفادة من هذا العرض، ينبغي على المسافرين حجز تذاكرهم عبر qatarairways.com أو زيارة أحد مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو زيارة وكيل سفرهم المفضل.



ويتيح لكم نادي الامتياز عالما من الفرص الاستثنائية ومزايا السفر الحصرية، مثل إمكانية الدخول غير المحدود إلى صالات المطار، ووزن الأمتعة الإضافي، وأولوية تسجيل الوصول، ومكافآت لمستوى العضوية، وغيرها الكثير. كما واصل نادي الامتياز في العام الماضي الاستثمار في تطوير برنامج الولاء، بما في ذلك تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت بنسبة تصل إلى 49%، كما قام بتحديث سياسة الكيومايلز بحيث يصبح الرصيد صالحا لمدة 36 شهرا عند كسبه أو إنفاقه.



وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بـ 5 جوائز أخرى، وهي: «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، و«أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط». وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة «أفضل مطار في العالم لعام 2021»، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.



وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات». ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.