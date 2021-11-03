خبيرة تغذية تقدم اقتراحا مجديا للنوم بشكل أفضل!



تحدثت أخصائية التغذية، روزي ميلين حول كيفية النوم بشكل أفضل، حيث اقترحت الخبيرة المقيمة في لندن، تبديل مشروب القهوة بآخر، وقالت: إنه يمنع إفراز الميلاتونين في الدماغ وهو الهرمون الذي يخبرنا بأن نغفو. استبدل القهوة بشاي البابونج. يحتوي شاي البابونج على Apigenin، وهو مضاد للأكسدة ويرتبط بمستقبلات معينة في دماغك ما قد يعزز النعاس ويقلل من الأرق.



ويوجد Apigenin في العديد من النباتات، بما في ذلك البابونج والبقدونس والكرفس، ويرتبط بمستقبلات الدماغ التي يُعتقد أنها تقلل القلق وتساعدك على النوم.



ووجدت الدراسات أن المقيمين في دور رعاية المسنين والنساء بعد الولادة اللائي ينمن بشكل سيئ، يتمتعون بنوعية نوم أفضل عند شرب شاي البابونج.



ولا يعد التخلص من الكافيين بهذه البساطة مثل التخلص من القهوة. ويمكن العثور على الكافيين في مصادر أخرى أيضا. وتشمل:



٭ الشاي.



٭ بعض المشروبات الغازية.



٭ الشوكولاتة.



٭ بعض مسكنات الآلام.



أما عن نصائح للنوم فقالت إن ابرز ما يجب فعله:



٭ تجنب القيلولة خلال النهار.



تأكد من أن غرفة نومك بتبريد مناسب.



٭ ممارسة اليوغا.



٭ جرب العلاج بالروائح (باستخدام اللافندر والورد والنعناع).



٭ اكتب أفكارك قبل النوم.



عن «إكسبريس البريطانية»