تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتخطيط والتنمية بالكويت د.خالد مهدي تستضيف الكويت المؤتمر الافتراضي الدولي الثالث عشر للدول المانحة والمنظمات الأممية لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين بمشاركة 18 دولة مانحة و33 منظمة دولية.



‎الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تشرف على تنفيذ برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين الكويتيين بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في الكويت بالشراكة مع مراكز خدمات الموظفين الفنيين المبتدئين ومع عدد من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ويهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية حديثي التخرج لاكتساب خبرة عملية في مجال التعاون الدولي من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المختصين بمنظمات الأمم المتحدة وذلك من خلال إيفادهم لهذه المنظمات.



‎وقد أوفدت الكويت حتى الآن 4 أفواج، قوام كل من الأول والثاني 10 موظفين فنيين مبتدئين والثالث 6 موظفين فنيين مبتدئين والرابع 9 موظفين فنيين مبتدئين، أي ما مجموعه 35 موظفا فنيا من الشباب الكويتي يعملون في شتى كيانات الأمم المتحدة بعواصم دول مختلفة، وذلك لتمكينهم من اكتساب التجربة في السياسات الإستراتيجية الإنمائية الدولية وتنفيذها.