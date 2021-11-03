استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما استقبل سموه نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد سموه من انجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة المسيرة التنموية في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة الإمارات العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة سموه الرشيدة.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشالز سافارين رئيس دومينيكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولدومينيكا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشالز سافارين رئيس دومينيكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.