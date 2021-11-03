قلد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م هاشم الرفاعي عددا من كبار القادة والضباط ‏وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء وقائد، والذي تفضل بمنحها لهم صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، تقديرا لخدماتهم الجليلة لصالح الدفاع الوطني، وذلك بحضور كبار القادة والضباط.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المكرمين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف ‏نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أن منح هذا الوسام الرفيع من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد يأتي تقديرا لخدمات قادة وضباط الحرس الوطني، واعتزازا بدورهم في أداء واجباتهم الأمنية والعسكرية، ليشكلوا مع إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام درعا حصينة للدفاع عن الكويت.