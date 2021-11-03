«منذ 10 سنوات كانت إسرائيل تمتلك الكونغرس، بحق، لكن الآن، تغير الحال، لوجود كارهات إسرائيل مثل إلهان عمر وإليكاسندريا أوكازيو كورتيز»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتقدا الكونغرس الأميركي الحالي. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتقدا الكونغرس الأميركي الحالي.