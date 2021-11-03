«منذ 10 سنوات كانت إسرائيل تمتلك الكونغرس، بحق، لكن الآن، تغير الحال، لوجود كارهات إسرائيل مثل إلهان عمر وإليكاسندريا أوكازيو كورتيز»
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتقدا الكونغرس الأميركي الحالي.
«الاعتزال لا يخطر على بالي أبدا»
مادونا، المغنية الأميركية الشهيرة، تؤكد أنها لا تفكر في الاعتزال حاليا بالمرة.
«على مارك زوكربيرغ التنحي عن منصب رئاسة فيسبوك»
فرانسيس هوغن، المديرة السابقة بفيسبوك، والمبلغة عن مخالفات مارك زوكربيرغ.
«أصبحوا يكرهون أصحاب الثروات المليونية»
ليون كوبرمان، الملياردير الأميركي، ينتقد مشروع الضريبة المزمع فرضها على أصحاب الثروات المليونية بأميركا.