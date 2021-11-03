أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين اللبنانية سارة منقارة مستشارة أميركية خاصة لحقوق الإعاقة الدولية.



ومن المتوقع أن يكون مقر عمل الشابة الكفيفة ذات الأصول لبنانية هو وزارة الخارجية، لتشغل بعملها المنصب الذي استحدثه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وظل شاغرا خلال حكم سلفه دونالد ترامب.



ووفقا للخارجية الأميركية، فإن سارة ستسند إليها مهمة قيادة الإستراتيجية الأميركية لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي وعبر الوزارة.



ورحبت الخارجية الأميركية بقرار تعيين سارة صاحبة الخبرة الكافية التي أهلتها لتولي هذا المنصب، حسب منشور للوزارة على صفحتها على تويتر.



وقال المنشور «بصفتها كفيفة، مسلمة، أميركية من الجيل الأول، تتمتع سارة منقارة بخبرة طويلة في الدفاع عن المساواة، وإمكانية الوصول، والإدماج، والتمكين. انضم إلينا في الترحيب بها، وهي تتولى دورها الجديد مستشارة خاصة لحقوق المعاقين الدولية».



من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري سارة من خلال حسابه على موقع تويتر، قائلا «مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في إدارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الأميركية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية».



كما هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيين الرئيس الأميركي لها، بحسب وسائل إعلام لبنانية.