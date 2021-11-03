أعلنت أخصائية تغذية روسية أن البنجر (الشمندر الأحمر) يخفض مستوى ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد.



وأشارت خبيرة التغذية د.آنا دروبيشيفا، وفق وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عديدة، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من الأضرار التي يمكن أن يسببها للبعض.



وأضافت أن صبغة بيتالين (Betalain) الموجودة في البنجر تعد من مضادات الأكسدة القوية، كما أنها تبطئ نمو الأورام الخبيثة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الخضراوات يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وكذلك يحسن عمل الكبد، ويساهم في إخراج السوائل الزائدة من الجسم.



وتابعت دروبيشيفا: بينما يعتبر البنجر مفيدا جدا للنساء أثناء فترة الحيض، لأنه يساعد على استعادة الدم المفقود، كما أنه يحتفظ بفوائده حتى بعد المعالجة الحرارية، فإن البنجر المسلوق، يمنع امتصاص الكالسيوم بصورة تامة. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أو لهم الاستعداد للإصابة بهذا المرض، الامتناع عن تناوله.



ولفتت خبيرة التغذية إلى أن عصير البنجر مفيد أيضا للصحة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تركه لمدة ساعتين بعد تحضيره، مؤكدة أنه لا ينصح بتناول عصير البنجر، إلا بعد تخفيفه بالماء بنسبة 4:1.



وفيما يتعلق بموانع تناول البنجر، قالت إنها تتمثل في أمراض المعدة والأمعاء في مرحلة تفاقمها، وكذلك انخفاض مستوى ضغط الدم ومرض السكري.