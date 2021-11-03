قامت الحكومة السورية برفع أسعار الكهرباء والغاز بالتوالي مع بداية شهر نوفمبر الجاري.



وأصدرت وزارة الكهرباء السورية قرارا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%، بدأت تطبيقه أمس الأول.



وبحسب ما أوضحه المدير المالي لـ «المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء»، ماهر الزراد، خلال لقاء له مع قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.



كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.



ووفقا للزراد، يعتبر 70% من المواطنين المستهلكين للكهرباء في سورية ضمن الشريحة الأولى التي ارتفع سعر الكيلوواط فيها إلى ليرتين سوريتين، موضحا أنهم «لن يتأثروا بشكل كبير» بارتفاع الأسعار، على حد قوله.



وارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، ولأعمال الأسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرات، وللاستهلاك الزائد من 34 ونصف ليرة إلى 100 ليرة سورية، بينما حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلوواط للكهرباء التجارية والصناعية بـ 120 ليرة سورية بعد أن كان سابقا بـ 32 ونصف ليرة.



من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار الغاز بنسبة 130%. ونقلت صحيفة «الوطن» عن الوزارة تبريرها القرار بأنه بناء على كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادي، ونظرا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سورية، ولضمان الاستمرار في تأمين هذه المادة الأساسية وعدم الوقوع بالعجز، فقد أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا حدد فيه أسعار الغاز المبيعة عن طريق البطاقة الإلكترونية «الذكية» كما يلي:



- سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية بالرسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سورية.



- سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية (١٦ كغ) هو ٤٠.٠٠٠ ليرة سورية.



وقالت ان هذا القرار بدأ تطبيقه على جميع الأسطوانات التي تسلم اعتبارا من صباح أمس.