يغادر وفد اتحاد الجمباز اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، ويترأس الوفد رئيس مجلس الإدارة فهد الصولة، ويضم رئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيس اللجنة النسائية حصة الصانع. وستقام على هامش الجمعية انتخابات الاتحاد الدولي على جميع المناصب لـ 4 سنوات مقبلة.



وتعتبر مشاركة رئيس اللجنة النسائية الأولى على مستوى الجمباز الكويتي، وتأتي في ظل دعم الاتحاد للجمباز النسائي لأخذ الخبرات الدولية ليس فقط من الناحية الفنية وإنما على الصعيد الإداري أيضا.



وسيدعم الاتحاد الكويتي مرشحه بقوة في نيل مقعد عن آسيا في «الكونغرس» فيما جرت العديد من المراسلات والمحادثات بين الاتحاد الكويتي ونظرائه الآسيوية لدعم مرشح الكويت.



وتقدم الصولة بالشكر للجنة التنظيمية لاتحاد الخليج على دعم مرشح الكويت والسعي إلى حصول الكويت على هذا المقعد الذي سيكون داعما للعبة الجمباز على المستوى المحلي والخليجي والآسيوي.