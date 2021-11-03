اتهمت السلطات الروسية مسؤولا كبيرا في قواتها الجوية بـ «الخيانة العظمى» لتسريبه معلومات حول تحركات الجيش الروسي في سورية.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المحامي إيفان بافلوف، أن مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، إيفان سافرونوف، اتهم بارتكاب حلقة جديدة من الخيانة، تتمثل بنقل معلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية في سورية إلى الخارج.



وأضاف المحامي انه وقبل الانتهاء من التحقيق في القضية التي اطلق عليها «خيانة سافرونوف العظمى»، تم اتهام سافرونوف بتهمة جديدة، تضاف إلى الحلقة الخاصة بنقل المعلومات إلى ممثل المخابرات التشيكية.



وأوضح المحامي ما يلي: نقل سافرونوف الى العالم السياسي ديموري فورونين بعض المعلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية العاملة في سورية، والتي أحالها بدوره إلى ممثلين عن جامعة زيوريخ سويسرا ودائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية.



ووفقا للادعاء «دفع فورونين مكافأة قدرها 248 دولارا لسافرونوف مقابل هذه المعلومات».



وأشار المحامي إلى أن المعلومات المنقولة «يمكن استخدامها لتحليل تحركات القوات الروسية في سورية».



من جانب آخر، أفاد محامي سافرونوف الخاص، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» بأن موكله لا يعترف بالذنب في أي من التهم الموكلة إليه.



وفي 7 يوليو 2020، أعلنت وكالة الفضاء الروسية اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» والصحافي السابق في «كوميرسانت» و«فيدوموستي» إيفان سافرونوف.



ووفقا للمخابرات الروسية، قام الجاسوس بجمع وتسليم معلومات إلى ممثل إحدى خدمات (الناتو) الخاصة حول التعاون العسكري والدفاع والأمن في روسيا.



وقال متحدث باسم «روسكوسموس» إن اعتقال سافرونوف لا علاقة له بعمله في الشركة الحكومية.