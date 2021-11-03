أعربت المبرة الكويتية لحماية الأسرة عن استنكارها لجريمة السالمية البشعة التي لم تسبق لها مثيل في الكويت وراحت ضحيتها فتاة محضونة في عمر الزهور عند والدتها.



وأضافت المبرة أنه أمام هذه هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع الكويتي نطالب أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتعديل قوانين الأسرة وإعطاء (الأب) حقوقا متساوية مثلا بمثل مع المطلقة (الأم) في المشاركة بالرعاية والتربية وحتى الرؤية للأبناء والبنات بما يكفل سلامة وأمن الأسرة الكويتية.



وأكد رئيس المبرة عبداللطيف سيف العتيقي أن جريمة السالمية حدثت نتيجة استغلال الأم الحاضنة لقانون الأسرة الكويتي الذي أعطى مميزات وولاية للأم وسلب حق الأب بالرعاية والولاية والرؤية، مع العلم أن الأب لم ير ابنته لمدة 12 عاما بسبب أن الأم لم تمكن الأب من رؤية أبنائه، علما أنه حاصل على حكم الرؤية بالقانون الكويتي.