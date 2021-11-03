دمشق - هدى العبود



انطلق قبل أيام في العاصمة السورية دمشق تصوير مسلسل «وثيقة شرف» وأسندت البطولة للفنان مهيار خضور إلى جانب الفنانة مديحة كنيفاتي، من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، ومن إنتاج افاميا للإنتاج الفني، وتصدى للإخراج باسم السلكا، ومن المتوقع انضمام الفنان محمد الأحمد للعمل حيث يتم معه التفاوض حاليا.



يتألف العمل من عشاريتين يصور حاليا الجزء الأول منه، وتدور أحداث الحكاية حول أربعة أصدقاء ينتمون إلى بيئات مختلفة، إلا ان الظروف جمعتهم في أحد الأحياء العشوائية، ونظرا للاختلاف بالأفكار وقعوا وثيقة شرف متعاهدين على الوفاء والإخلاص والتفاني فيما بينهم، لكن العهد يذهب ادراج الرياح عند أول اختبار حقيقي لهم مما يؤدي إلى تحول هذه الصداقة إلى صراع درامي سببه المال والمرأة.