عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن في العقد الثاني من عمره، من سرقة مركبة امرأة بنية تملكها، وذلك خلال تركها بوضعية التشغيل في منطقة حولي.



وتتلخص تفاصيل الواقعة في تقدم امرأة بشكوى أفادت فيها بسرقة مركبتها وبداخلها هاتفها المتنقل وبطاقتها المدنية ورخصة القيادة، وقد دلت التحريات على أن هناك أربعة شبان يقفون وراء سرقتها وهي موجودة لدى أحدهم، وبالفعل تم ضبطه وعثر بحوزته عليها، وأقر واعترف باشتراك الثلاثة معه في السرقة.



وأمام المحكمة دفع وكيل المتهم الثالث المحامي عبدالله إبراهيم الكندري بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السرقة وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد بارتكابه الجريمة.