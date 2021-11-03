في ظروف لايزال يكتنفها الغموض، وقعت عملية سرقة قام بها مجهولون في منطقة سكراب أمغرة حيث سلبوا آلاف الدنانير من خزينتها.

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني لـ الأنباء»، أن اللصوص أقدموا على فعلتهم فيما يبدو بعد رصد لخزينة الشركة لبعض الوقت من أجل التخطيط لسرقتهم.

وأضاف: في لحظة تنفيذ عملية السطو كان في خزينة الشركة مبلغ 7000 دينار استولى عليها الجناة، بينما حرصوا على ألا يتركوا أي أثر خلفهم يمكن من خلاله التعرف عليهم.

وتابع المصدر: تم تسجيل قضية بعملية السرقة في مخفر الصليبية وجار التحقيق من أجل ضبط الجناة، وعلمتنا الخبرات الأمنية أنه ليس هناك جريمة كاملة، وأنه دائما ما يقع الجاني في خطأ ما يمكن من خلاله الوصول إليه مهما كان حريصا على طمس أي أثر له.