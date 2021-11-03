سعود عبدالعزيز



سجل مواطن قضية تهديد بالقتل ضد صاحب حساب على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» لبيع الهدايا.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن بلاغ المواطن جاء بعد أن حدث خلاف بين زوجته، وهي من الجنسية المغربية، وصاحب الحساب على مبلغ 40 دينارا بسبب ما يبدو أنه عطل فني في رابط دفع المبلغ إلكترونيا، وهو ما أثار غضب الزوج بسبب اتهام صاحب الحساب للزوجة بالتهرب من دفع المال.



وأضاف المصدر: أكد الزوج في بلاغه أنه حاول حل الموضوع بشكل ودي مع صاحب الحساب لكن مشادة كلامية حدثت بينهما هدده خلالها المشكو في حقه بالقتل.



وفي تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المواطن الى مخفر جابر الأحمد، قال المصدر إنه أفاد في شكواه بأن زوجته أرادت أن تشتري هدية له من الحساب وعندما دفعت قيمة الهدية عبر رابط إلكتروني قال صاحب الحساب إن المبلغ لم يصل إلى حسابه، ليتطور الخلاف إلى تلاسن ارتفعت نبرته حتى وصل إلى تهديد بالقتل.



وختم المصدر: بعد فشل الحل الودي اتجه المواطن إلى المخفر مسجلا قضية، وجار استدعاء صاحب الحساب المشكو في حقه من أجل التحقيق معه فيما نسب إليه.