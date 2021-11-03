اسامة ابو السعود



أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد اسد عمادي قرارا بتشكيل فريق عمل التحاور مع المتأثرين بالفكر المتشدد (المناصحة) باللجنة العليا لتعزيز الوسطية برئاسة مدير ادارة مركز تعزيز الوسطية د. عبدالله الشريكة .

وتضمن القرار، الذي حصلت " الأنباء " على نسخة منه ، تعيين

د . صالح عبدالرحيم محمد السعيد - نائب الرئيس

- د . احمد ياجي راضي العنزي - عضوا

- د . محمد حمد حمدان العتيبي - عضوا

- أنور عيسى احمد السليم - عضوا

- نواف احمد مريخان الرشيدي - عضوا

- د . ناصر احمد الجبري - عضوا

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- عواض متلع طريف العتيبي - عضوا

د . احمد سعود فهيد المرشاد - عضوا ومقررا .

وتابع القرار: " يختص الفريق بالتحاور مع المتأثرين بالفكر المتطرف".

وأضاف القرار : " ثالثا: يبدأ عمل الفريق اعتبارا من تاريخ 2021/11/1 ولمدة ثلاثة أشهر" .

وأردف: " رابعـاً : تصـرف المكافـاة حسـب الجـدول المرافـق لقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم 2016/40 وفقـا للضـوابط".

واضاف القرار " لا يستحق الموظف مكافأة فرق العمل إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، على أن يراعى في جميع الأحوال أن يكون الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المستحقة له عن الفريق الأول بنسبة 100 % من الفئة المالية المقررة له، وعن الفريق الثاني بنسبة 50 % من الفئة المالية المقررة" .

واستطرد القرار : " لا يتم صرف المكافأة للفئات المذكورة في المادة ( 5 ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2011/16 ".

وشدد القرار على ما يلي " خامساً : يلتزم فريق العمل بما يلي :

1- يجتمع في غير أوقات العمل الرسمية .

ب - يرفع للجنة الفنية تقريراً دوريا عن انجازاته م بما كان انجازه وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ .

ج-إعداد محاضر اجتماعات الفريق وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها .