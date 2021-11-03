اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أطرافا «لم يسمها» بتأجيج نار الفتنة الطائفية في محافظة ديالى.



وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» امس «إخوان سنة وشيعة هذا الوطن لن نبيعه».



وأضاف «الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة يؤججها البعض. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».



واعتبر الصدر أن «محافظة ديالى أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب»، داعيا القوات الأمنية في وزارة الداخلية الى العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر.



وفي سياق ذي صلة، كشف محافظ محافظة ديالى مثنى التميمي أن عدد عناصر تنظيم داعش في محور «كركوك ـ ديالى ـ صلاح الدين» شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، ودعا إلى رصد أموال لدعم الجهد الاستخباراتي وتوفير الغطاء الجوي لملاحقة الإرهابيين وتنفيذ ضربات جوية ضد مواقعهم، فهذا سيكون أفضل من إطلاق عمليات أمنية واسعة.



وأوضح التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) نشرته امس، أن «نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية جاء لخشيتهم من حدوث ردة فعل قوية داخل القضاء بعد هجوم عصابات داعش الإرهابية على ناحية الرشاد، بالإضافة إلى الفوضى التي شهدتها المحافظة والانشغال بها».



وكانت قرية الرشاد بقضاء المقدادية قد تعرضت مؤخرا لهجوم من قبل تنظيم داعش أوقع 13 قتيلا و15 مصابا، تلاه هجوم انتقامي راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين.