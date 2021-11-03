قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران تدرس عن كثب سلوك الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يخص المفاوضات النووية مع ايران. وأضاف عبداللهيان، في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر امس، «البيت الأبيض يدعو إلى إجراء مباحثات مع إيران ويدعي الاستعداد للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».



وتابع «مع ذلك، فهو يفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية. نحن ندرس عن كثب سلوك السيد بايدن».



وأشار الوزير الإيراني إلى أن «الغرض من المباحثات النووية ليس الحديث من أجل الحديث، ولكن تحقيق نتائج ملموسة على أساس احترام المصالح المشتركة».



وأكد على ضرورة «أن تكون 4 + 1 (المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) جاهزة للمباحثات على أساس المصالح والحقوق المتبادلة».



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن أفعال إدارة جو بايدن تناقض ما يعلنه الأميركيون عن نيتهم في العودة إلى الاتفاق النووي.