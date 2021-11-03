شارك المصور الفوتوغرافي الكويتي علي الزيدي الحائز أكثر من 50 جائزة دولية بأعماله المبهرة والمتخصصة بتصوير ثقافات الشعوب وأقاليمها المختلفة لعرضها في معرض «اكسبو دبي 2020».



واستعرض الزيدي من خلال أعماله التي عرضها في «اكسبو دبي 2020» أجمل الصور التي شارك فيها بمختلف المسابقات والمعارض الدولية، ومن أبرزها تلك التي حصل من خلالها على جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي في عام 2014.



ويقام «اكسبو دبي 2020» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويهدف إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم وإبراز حضارة كل بلد والتركيز على ثقافته الأصيلة وحيثيات ترابطها مع ثقافات العالم.