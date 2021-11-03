أسامة أبو السعود

أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، قرارا وزاريا رقم 122 لسنة 2021 بإلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 69 لسنة ٢٠٢٠ والسماح بإقامة الدروس وكافة الأنشطة الثقافية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد .

وشدد القرار الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه، الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها لبس الكمام والتباعد الجسدي ، وذلك أثناء إقامتها .

ويأتي هذا القرار بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه الاستثنائي رقم ( ٢٠٢١/٢٠٥٧ ) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۰ بشأن دخول المرحلة الخاصة وتطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية ، وبعد موافقة السلطات الصحية في البلاد على تخفيف الاشتراطات الصحية بالمساجد .