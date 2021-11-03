أصدرت رئيسة المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي توصيات رسمية بمنح لقاح شركة (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) للاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الى 11 عاما ما يفتح الطريق امام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة.

وذكرت المراكز في بيان مساء امس الثلاثاء ان "هذه التوصيات تمهد الطريق نحو تلقيح 28 مليون طفل تقريبا في الولايات المتحدة وستمكن مقدمي اللقاح بالبدء في تطعيمهم بأسرع وقت ممكن".

ونقل البيان عن والنسكي القول "لقد اتخذنا خطوة مهمة اخرى الى الامام في جهود مكافحتنا للجائحة .. نعلم ان ملايين الآباء حريصون على تطعيم اطفالهم وبهذا القرار اوصينا الآن ان يتلقى حوالي 28 مليون طفل لقاح (فايزر)".

من جهته علق الرئيس الامريكي جو بايدن في بيان مساء امس على هذا القرار قائلا "لقد وصلنا الى نقطة تحول في معركتنا ضد الفيروس من خلال السماح بتلقيح الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الى 11 عاما".

واضاف "انها خطوة كبيرة الى الامام في معركتنا لهزيمة الفيروس فبفضل الجهود المبذولة حتى الآن يمكننا ان نكون على ثقة من ان تطعيمات الاطفال ستكون متاحة وسهلة ومريحة".

واشار الى ان تلقيح الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الى 11 عاما سيسمح بالبناء على التقدم الاستثنائي الذي تم احرازه خلال الاشهر التسعة الماضية من خلال تطعيم اكثر من نسبة 78 في المئة من الامريكيين "اذ اثبتت اللقاحات انها آمنة وفعالة بشكل لا يصدق".

وكانت لجنة من الخبراء تابعة للمراكز الامريكية للسيطرة على الامراض والوقاية منها قد اوصت يوم امس بالاجماع بمنح لقاح (فايزر) للاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الى 11 عاما.

وتأتي توصية اللجنة بعد ايام من موافقة ادارة الغذاء والدواء الامريكية على منح تصريح للاستخدام الطارئ للقاح (فايزر) للاطفال من تلك الفئة العمرية في ظل مساع رسمية حثيثة لتطعيم اكبر عدد ممكن من سكان البلاد