عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2022/2021 اجتماعها السادس بحضور ممثلي الجهات المعنية بمواقع التخييم وممثلي الجمعيات التعاونية، حيث حددت اللجنة خلال الاجتماع 5 مواقع لتوزيعها على الجمعيات الراغبة في إقامة أسواق لها في تلك المواقع شريطة الالتزام بالمواقع المخصصة من قبل لجنة المخيمات الربيعية والمحددة على المخطط وأن تقوم الجمعية ببناء السوق المركزي الخاص بها بالإضافة الى بناء مركز خدمات مع ما يتبعه من خدمات معاونة مثل كهرباء - دورة مياه - عامل خدمة، وأن يضم مركز الخدمات "الشاليه" 3 مكاتب لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والبلدية.

واشترطت اللجنة التزام الجمعية بتوفير وإقامة وبناء مركز ترفيهي للمواطنين يتضمن ألعاب أطفال وفعاليات ترفيهية لرواد البر فضلا عن التزامها بالمساحة المحددة لها من قبل البلدية والأنشطة المسموح بها، وهي عبارة عن سوق مركزي والخدمات التابعة له، وأن تقوم الجمعية بسداد قيمة الرسوم المستحقة والتأمين المقرر من قبل المجلس البلدي بعد موافقة لجنة المخيمات مباشرة.

وقالت انها ستقوم بدعوة ممثلي ال 13 جمعية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمة في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين باختيار الأماكن من هذه المواقع وفقا للشروط، وفي حال رغبة أكثر من جمعية بموقع واحد او أكثر فإن البلدية ستقوم بإجراء قرعة بين الجمعيات وفي حال الفوز بالموقع يتم دفع الرسوم والتأمين بالإدارة المختصة بالبلدية ومباشرة الإجراءات خلال عشرة أيام عمل طبقا للاشتراطات، مشيرة إلى أنه في حال عدم تنفيذ أي من الاشتراطات سيتم سحب الترخيص وترسية الموقع على الجمعية التي تليها مباشرة بالقرعة تحقيقا للمنافسة الهادفة والصالح العام بين الجمعيات.