عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء، بكامل أعضائها لمناقشة آلية عمل اللجنة وتحديد أولوياتها.



وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي، إن الاجتماع تطرق إلى موضوع الاحتراف الرياضي والاستثمار، والتفرغ الرياضي، واستراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير الشأن الرياضي خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توجيه الدعوة إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأحد القادم للتنسيق حول تحديد أولويات اللجنة بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المشار إليها.