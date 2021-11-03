عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أول اجتماع لها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانيةَ مرزوق الغانم.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة العازمي وعضو الشعبة النائب أسامة المناور والأمين العام للمجلس عادل اللوغاني.



وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها إقرار ميزانية الشعبة وتوزيع المجاميع الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية والدولية، إضافة إلى بحث الاستحقاقات البرلمانية الخارجية المقبلة وأولها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد في الـ ٢٦ من الشهر الجاري.