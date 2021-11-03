تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بتسمية إحدى الحدائق العامة باسم المهندس الزراعي الكويتي الأول سالم إبراهيم المناعي- رحمه الله- عرفاناً بتاريخه المشرف.

ونص الاقتراح على ما يلي:



انتقل إلى رحمة الله العم المهندس " سالم إبراهيم المناعي " عن عمر يناهز 84 عاماً، وكان المغفور له بإذن الله تعالى أحد رجال الكويت الأوفياء، حيث كان رحمه الله من أوائل من درس الهندسة الزراعية في الكويت، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، وماجستير في الهندسة الزراعية من جامعة أريزونا الأمريكية.



كما تدرج الفقيد بالعمل في وزارة الأشغال العامة حيث كان مدير إدارة الزراعة، ثم وكيلا مساعدا لشؤون الزراعة في إدارة الزراعة، وهو من مؤسسي جمعية المهندسين الزراعيين وتولى رئاسة مجلس إدارتها لثلاث دورات، ثم عضواً في مجلس إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية، وواصل الفقيد عطاءه بعد تقاعده من العمل الحكومي وأسس شركة زراعية.



كما عرف عن الفقيد تواصله الدائم وعلاقاته الطيبة مع الجميع، كما كان رحمه الله من المحافظين على الصلاة وعمارة بيوت الله عز وجل.



كما حصل الفقيد على جائزة «الابن البار» لمساهماته في خدمة المجتمع، من مبرة إبراهيم طاهر البغلي، في حفل أقيم برعاية وحضور وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح.



ونص الاقتراح على مايلي: تسمية إحدى الحدائق العامة باسم المهندس الزراعي الكويتي الأول "سالم إبراهيم المناعي" رحمه الله، عرفاناً بتاريخه المشرف.