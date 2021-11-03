دارين العلي

دعت وزارة الكهرباء والماء موظفيها لضرورة مراجعة المكاتب الادارية لفريق نظام البصمة بهدف تعريف بصمة الموظفين الجديدة وادراجهم في النظام.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انه تم اعتماد بصمة الوجه الجديدة بعد اجراء التجارب عليها عبر عدد من الموظفين قبل ادراجها الخدمة.

ولفتت الى انه سيتم ادراج جميع موظفي الوزارة سواء داخل المبنى الرئيسي او في المواقع الخارجية ضمن نظام بصمة الوجه لتفادي اي مشاكل قد تحدث في موضوع الانصراف والحضور.

واوضحت المصادر ان النظام اثبت فعاليته وتخطيه لعدد من الهفوات التي كانت موجودة في نظام البصمة العادية ومنها التحايل والمخالفات التي كانت تتم وقتذاك.

ولفتت المصادر الى ان هناك خطة زمنية موضوعة لادراج جميع الموظفين الذين يجب عليهم تفعيل بطاقة هويتي الالكترونية بالاضافة الى البطاقة الاصلية اثناء حضورهم لفريق البصمة ما يسهل عملية ادراجهم في النظام